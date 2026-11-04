Diamo voce agli ‘Angeli del fango’, le centinaia di ragazzi e ragazze che liberarono le case, aiutarono la popolazione, salvarono libri e opere d’arte. Studenti, giovani fiorentini o arrivati a Firenze da Paesi diversi, mossi dalla necessità di fare qualcosa. La solidarietà e lo spirito di comunità animarono i giorni dopo il 4 novembre. Tra di loro anche Alias, storico Dj di Controradio che allora aveva 15 anni e ci racconta l’Alluvione vista dal Gavinana il quartiere in cui abitava con la sua famiglia.
Alluvione di Firenze: Intervista ad Alias il ‘nostro’ Angelo del Fango
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