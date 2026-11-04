Cinema e arte contemporanea si incontrano a Firenze per la 19a edizione de Lo schermo dell’arte, il festival dedicato alle relazioni tra cinema e arti visive, in programma dall’11 al 15 novembre al Cinema La Compagnia, a Palazzo Strozzi, all’European University Institute, allo IED Firenze e alla NYU Florence. Ad aprire la manifestazione sarà Euphoria di Julian Rosefeldt, con la voce di Cate Blanchett. Tra gli appuntamenti principali, il Focus sull’artista uzbeka Saodat Ismailova e una mostra a Palazzo Strozzi (Strozzina) dedicata alle ultime opere di Jean-Luc Godard, con materiali presentati per la prima volta in Italia. Spazio anche al tema ambientale, con una performance dedicata ai sessant’anni dall’alluvione di Firenze, e ai giovani artisti con il programma VISIO, che mette a disposizione un fondo di produzione di 35mila euro. In calendario anche proiezioni gratuite per gli under 30 e per le scuole, laboratori per famiglie e una selezione di film online su MYmovies ONE. Cinque giorni tra cinema, ricerca e sperimentazione artistica.
SS ha sentito la direttrice Silvia Lucchesi, Carlo Sisi, membro del Cda di Fondazione CR Firenze, e gli assessori regionale e comunale alla cultura, Cristina Manetti e Giovanni Bettarini.
Lo Schermo dell’Arte per la “50 Giorni di Cinema 2026”
Cinema e arte contemporanea si incontrano a Firenze per la 19a edizione de Lo schermo dell’arte, il festival dedicato alle relazioni tra cinema e arti visive, in programma dall’11 al 15 novembre al Cinema La Compagnia, a Palazzo Strozzi, all’European University Institute, allo IED Firenze e alla NYU Florence. Ad aprire la manifestazione sarà Euphoria di Julian Rosefeldt, con la voce di Cate Blanchett. Tra gli appuntamenti principali, il Focus sull’artista uzbeka Saodat Ismailova e una mostra a Palazzo Strozzi (Strozzina) dedicata alle ultime opere di Jean-Luc Godard, con materiali presentati per la prima volta in Italia. Spazio anche al tema ambientale, con una performance dedicata ai sessant’anni dall’alluvione di Firenze, e ai giovani artisti con il programma VISIO, che mette a disposizione un fondo di produzione di 35mila euro. In calendario anche proiezioni gratuite per gli under 30 e per le scuole, laboratori per famiglie e una selezione di film online su MYmovies ONE. Cinque giorni tra cinema, ricerca e sperimentazione artistica.