www.controradio.it Controradio contro la violenza: dalla radio alla sede, le prossime iniziative Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="GUbEoVn8Wy"><a href="https://www.controradio.it/podcast/controradio-contro-la-violenza-dalla-radio-alla-sede-le-prossime-iniziative/">Controradio contro la violenza: dalla radio alla sede, le prossime iniziative</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/controradio-contro-la-violenza-dalla-radio-alla-sede-le-prossime-iniziative/embed/#?secret=GUbEoVn8Wy" width="500" height="350" title="“Controradio contro la violenza: dalla radio alla sede, le prossime iniziative” — www.controradio.it" data-secret="GUbEoVn8Wy" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Proseguono le iniziative in ricordo di Lorenza Isceri e le riflessioni su come incidere davvero nel contrasto alla violenza di genere. Anche Controradio sta cercando di ampliare il suo contributo.

L’editoriale della direttrice Chiara Brilli

Ci siamo, c’eravamo e ci saremo ma non basta. Ce lo siamo sempre detti che la normalizzazione della violenza passa anche da una distorta narrazione e dobbiamo contrastarla scardinando stereotipi, impostazioni patriarcali e lo stesso tessuto educativo, familiare, sociale in cui siamo cresciuti.

Abbiamo creato spazi di approfondimento costante come Un 25 novembre al mese, per andare oltre le date, gli anniversari e le singole Giornate internazionali. E creare luoghi mediatici da cui ripartire anche culturalmente. La trasmissione, fatta di testimonianze, confronti, contributi giuridici e pedagogici, riprenderà dal 25 settembre e Paola Alberti sarà con noi ad aprire la terza stagione. La storia di sua figlia Michela Noli, dell’ultimo appuntamento col suo carnefice, della mobilitazione per un’educazione al rispetto e all’affettività e per riconoscere i segnali d’allarme di relazioni distorte ci ha accompagnato in questi anni sostenendo il bisogno di lottare per dire Basta! Quella lotta però non è bastata e da madre, Paola si è trovata a dare conforto ad un’altra madre quella di Lorena. Dalle madri, dai loro abbracci di sorellanza e dolore dobbiamo ripartire per pretendere che la politica, le istituzioni, gli uomini e le donne siano coinvolti in prima persona. Non a caso Controradio è anche casa di Cambia Uomo cambia, altro spazio di approfondimento che tornerà dal 14 settembre a partire proprio dal consenso disella relazione. Ma la nostra radio vi anticipiamo che sarà anche luogo fisico di aiuto, accoglienza e primo supporto alle donne che si sentono in pericolo che hanno paura. Abbiamo deciso di aderire al progetto dell’associazione Donne per Strada diventando un Punto viola, e fare parte di quella rete che si sta diffondendo in tutta Italia di luoghi sicuri ed esercizi commerciali formati per offrire rifugio e primo supporto alle donne che si trovano in situazioni di pericolo, molestie o violenza per strada. Un impegno, una volontà, un gesto, ma anche uno strumento. Tra i tanti che dovrebbero essere messi in campo dal territorio al parlamento in una coralità che dovrebbe parlare con una sola voce quella delle vittime e sopratutto di chi non vuol essere la prossima ma deve trovare forza, luoghi, risorse e sostegno.

Se domani tocca a me voglio essere l’ultima. Ma l’ultima non c’è. E allora da Giulia, Lorena a Tania ci vogliamo essere anche noi per loro e con chi non deve essere la prossima.