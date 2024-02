Un 25 novembre al mese: nuova trasmissione su Controradio

Un 25 novembre al mese su Controradio ogni ultimo venerdì del mese, conducono Chiara Brilli e Sandra Salvato dalle 8.40 alle 9.00 su Controradio e sui canali crossmediali

Perché la violenza di genere non è una data, uno stereotipo, una vittima o una storia ma è un terreno da bonificare con i semi della conoscenza, della corretta narrazione, degli strumenti e delle risposte che in ambito sociale, giuridico, politico, giornalistico, relazionale devono essere coltivati con cura e rispetto

L’emittente radiofonica Controradio inaugura una nuova rubrica di approfondimento per dare tempo, spazio e contenuti che possano contribuire a livello informativo a creare uno spazio condiviso di ascolto, racconto, riflessione e di dibattito con esperti/e dei vari ambiti del contrasto alla violenza di genere.

Le puntate si terranno ogni ultimo venerdì del mese per rendere il 25 novembre (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) non una data sul calendario, non una scadenza o un momento passato o futuro, ma uno spazio presente e costante che vada oltre i numeri, le statistiche, gli stereotipi, le dichiarazioni e la pruriginosa attenzione distorta che rende le donne vittime due volte.

Una data senza scadenza per esserci e occupare spazi del palinsesto oltre la cronaca e la ‘vita mediatica’ di morti troppo spesso annunciate e non evitate.

Una coralità di voci, volti, professionalità e strumenti si metterà a disposizione per essere sempre più in grado di capire, interpretare, riconoscere, prevenire, supportare e intervenire in ambito sociale, informativo, giuridico ed umano.

– Prima puntata di Un 25 novembre al mese sarà domani venerdì 23 febbraio 2024

ospiti:

Eleonora Ducci, Responsabile Pari Opportunità Anci Toscana

Noemi Caponi studentessa di mediazione linguistica dell’Università per stranieri di Siena (22 anni)

collaboreranno alla trasmissione con pillole divulgative in ambito giuridico e linguistico – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice

Ringraziamo le street artists Lediesis, celebri per le loro Superwomen e curatrici del progetto “Una Superwoman al Mese’ in collaborazione con l’assessorato a diritti e pari opportunità del Comune di Firenze e Q5, per la concessione dell’immagine che farà da sfondo alle dirette social della trasmissione.

