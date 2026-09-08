www.controradio.it "Le Rose non protette", incontro sulla violenza di genere alla Casa delle Donne di Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:43 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="WORdkXT5JF"><a href="https://www.controradio.it/podcast/le-rose-non-protette-incontro-sulla-violenza-di-genere-alla-casa-delle-donne-di-firenze/">“Le Rose non protette”, incontro sulla violenza di genere alla Casa delle Donne di Firenze</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/le-rose-non-protette-incontro-sulla-violenza-di-genere-alla-casa-delle-donne-di-firenze/embed/#?secret=WORdkXT5JF" width="500" height="350" title="““Le Rose non protette”, incontro sulla violenza di genere alla Casa delle Donne di Firenze” — www.controradio.it" data-secret="WORdkXT5JF" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sabato 12 settembre 2026, alle ore 11.00, la Casa delle Donne di Firenze (via delle Vecchie Carceri, 8) ospita l’incontro “Le Rose non protette. Meditazione sul peso irreversibile della violenza”, una riflessione sulla condizione femminile e sulla violenza di genere attraverso il tema delle rose che, nel tempo, hanno disimparato a mostrare le proprie spine, diventando metafora narrativa dei modelli culturali e delle dinamiche di potere che ancora oggi rendono possibili sopraffazione, prevaricazione e violenza. Ne parliamo con Isabella Mancini, referente della Casa delle Donne. Per maggiori informazioni: www.casadelledonnefirenze.it