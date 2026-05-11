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Lun 11 Mag 2026
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Cambia Uomo Cambia

“Cambia Uomo Cambia”, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a dire Noi del Circolo Arci 25 Aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne. Sostenuto da Fondazione CR Firenze, “Cambia Como Cambia” è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e promuovere l’educazione al rispetto. Ogni secondo lunedì del mese alle 9:00 in diretta radio e sulla Controradio TV.

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Cambia Uomo Cambia - Puntata 1
“Cambia Uomo Cambia”, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a dire Noi del Circolo Arci 25 Aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne.
Sostenuto da Fondazione CR Firenze, “Cambia Como cambia” è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e promuovere l'educazione al rispetto.
Oggi in studio con Chiara Brilli lo psicologo Rossano Bisciglia. Tema della puntata: la relazione consapevole e il contatto con l'altro. E poi focus sul progetto cinema.

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