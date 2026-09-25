Classe di 28 alunni, cinque con disabilità: il TAR annulla l’accorpamento

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Mentre tutta l’attenzione politica e mediatica è concentrata sul tetto percentuale di alunni/e stranieri in classe contenuta nel decreto istruzione voluto dal Governo, ci occupiamo di un caso in cui l’accorpamento di due classi in presenza di più studenti con disabilità è stato bocciato da Tar richiamando l’amministrazione ai limiti previsti dalla normativa. Non si tratta di una semplice contrapposizione numerica, una classe, anche in questo caso non è la mera somma aritmetica dei suoi componenti.
prof. STEFANIA PIZZUTO, docente lettere e delegata del CNDDU