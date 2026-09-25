www.controradio.it "Un 25 novembre al mese" - 25 settembre 2026 (anticipazione di stagione) Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:33:00 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="wdpbnRFP3R"><a href="https://www.controradio.it/podcast/un-25-novembre-al-mese-25-settembre-2026-anticipazione-di-stagione/">“Un 25 novembre al mese” – 25 settembre 2026 (anticipazione di stagione)</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/un-25-novembre-al-mese-25-settembre-2026-anticipazione-di-stagione/embed/#?secret=wdpbnRFP3R" width="500" height="350" title="““Un 25 novembre al mese” – 25 settembre 2026 (anticipazione di stagione)” — www.controradio.it" data-secret="wdpbnRFP3R" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Torna la trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

tema della prima puntata di stagione- Femminicidi e sessismo: come cambiare il ‘copione culturale’

ospiti: Paola Alberti e Massimo Noli genitori di Michela Noli, la giovane vittima di femminicidio uccisa a Firenze nel maggio del 2016. “Le parole non bastano più”. Nel decennale del femminicidio di Michela i genitori propongono una petizione per integrare l’articolo 593 del codice penale, introducendo responsabilità per chi venga a conoscenza dell’intento di un’altra persona di commettere violenza e ometta di denunciarlo. E una seconda proposta per modificare l’articolo 12 del codice deontologico degli psicologi, con un protocollo che preveda la possibilità di rompere il segreto professionale quando sia in pericolo la vita del paziente o di altre persone.

conducono: Chiara Brilli e Giorgio Bernardini

con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice. Le trasmissioni della scorsa stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese