Torna la trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla
tema della prima puntata di stagione- Femminicidi e sessismo: come cambiare il ‘copione culturale’
ospiti: Paola Alberti e Massimo Noli genitori di Michela Noli, la giovane vittima di femminicidio uccisa a Firenze nel maggio del 2016. “Le parole non bastano più”. Nel decennale del femminicidio di Michela i genitori propongono una petizione per integrare l’articolo 593 del codice penale, introducendo responsabilità per chi venga a conoscenza dell’intento di un’altra persona di commettere violenza e ometta di denunciarlo. E una seconda proposta per modificare l’articolo 12 del codice deontologico degli psicologi, con un protocollo che preveda la possibilità di rompere il segreto professionale quando sia in pericolo la vita del paziente o di altre persone.
conducono: Chiara Brilli e Giorgio Bernardini
con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice. Le trasmissioni della scorsa stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese