Nel mirino – Presidio davanti al consolato USA, Firenze

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Dopo essere stata inserita nelle liste OFAC delle sanzioni USA, Autistici/Inventati ha annunciato il 6 settembre 2026 che cesserà tutti i propri servizi. Si chiude un’infrastruttura di 25 anni, fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale. “A chi toccherà dopo? Chi sarà il prossimo bersaglio nel mirino?” A Firenze l’appuntamento è davanti al consolato Usa, in L.no Vespucci, alle 17.30.
Ne abbiamo parlato con Sandra, rete keep internet free
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