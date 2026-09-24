    Nel mirino – Presidio davanti al consolato USA, Firenze

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Nel mirino - Presidio davanti al consolato USA, Firenze
    Loading
    /

    Dopo essere stata inserita nelle liste OFAC delle sanzioni USA, Autistici/Inventati ha annunciato il 6 settembre 2026 che cesserà tutti i propri servizi. Si chiude un’infrastruttura di 25 anni, fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale.  “A chi toccherà dopo? Chi sarà il prossimo bersaglio nel mirino?” A Firenze l’appuntamento è davanti al consolato Usa, in L.no Vespucci,  alle 17.30.

    Ne abbiamo parlato con Sandra, rete keep internet free

    Per adesioni,
    [email protected]