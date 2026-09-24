SOGNI.. MA PER POCHI. La prossima inaugurazione di un nuovo Luxury hotel in via Martelli ripropone il tema della città che vogliamo: sarà il turismo di lusso a salvarci?

Secondo il recente rapporto Demoskopika 2024, il turismo di lusso in Italia ha generato una spesa turistica di oltre 9,3 miliardi di euro, con più di 13 milioni di pernottamenti nelle strutture a cinque stelle e cinque stelle lusso. la Toscana è uno dei mercati emergenti. Sarà questo a ridisegnare il futuro di Firenze e delle altre città d’arte?
I viaggiatori di alta gamma rappresentano ormai una fetta strutturale del mercato turistico, con una crescita del +11,8% rispetto all’anno precedente. Il Lazio è in cima alla classifica delle regioni più richieste, trainata da Roma, che si conferma capitale dell’ospitalità di fascia alta. Seguono Campania, con la Costiera Amalfitana e Capri per viaggi di lusso; Lombardia, grazie a Milano e ai laghi; Veneto, con Venezia e le colline del Prosecco; e Sardegna, che continua a dominare l’estate con Porto Cervo e le sue ville mozzafiato. A queste si affiancano nuove regioni emergenti: Toscana, Puglia e Sicilia stanno attirando un numero crescente di turisti alto-spendenti, grazie a un’offerta integrata di charme, natura e cultura.
Secondo Demoskopica gli hotel a 5 stelle richiedono un rapporto staff-ospite molto più alto rispetto alle categorie inferiori. Questo si traduce nella creazione di posti di lavoro stabili e specializzati nel settore dell’accoglienza, del benessere, della ristorazione e del concierge management. Il personale richiede competenze linguistiche e relazionali avanzate, permettendo l’innalzamento dei salari medi del comparto turistico della città. Inoltre gli ospiti dei luxury hotel . Le grandi catene e i marchi prestigiosi offrono inoltre corsi di formazione avanzata per i lavoratori locali.
Sempre secondo gli studi, gli ospiti dei hotel di lusso spendono di più nei negozi locali, nei ristoranti e nei musei della zona. Molte strutture di alto livello attirano inoltre visitatori anche nei periodi meno affollati dell’anno, contribuendo alla de-stagionalizzazione dei flussi. Da considerare poi il fatto che molti hotel di lusso nascono dal restauro di antichi palazzi, ville o castelli abbandonati. Infine, dicono i rapporti, la presenza di queste strutture spinge spesso a migliorare il decoro urbano e la sicurezza della zona circostante.
Tutto oro quel che luccica dunque ? lo abbiamo chiesto a DMITRIJ PALAGI, consigliere comunale Sinistra progetto Comune, e al prof. GIUSEPPE DE LUCA, docente urbanistica Unifi