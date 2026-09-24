www.controradio.it SOGNI.. MA PER POCHI. La prossima inaugurazione di un nuovo Luxury hotel in via Martelli ripropone il tema della città che vogliamo: sarà il turismo di lusso a salvarci? Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:11:44 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="hdi0ZCBiBt"><a href="https://www.controradio.it/podcast/sogni-ma-per-pochi-la-prossima-inaugurazione-di-un-nuovo-luxury-hotel-in-via-martelli-ripropone-il-tema-della-citta-che-vogliamo-sara-il-turismo-di-lusso-a-salvarci/">SOGNI.. MA PER POCHI. La prossima inaugurazione di un nuovo Luxury hotel in via Martelli ripropone il tema della città che vogliamo: sarà il turismo di lusso a salvarci?</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/sogni-ma-per-pochi-la-prossima-inaugurazione-di-un-nuovo-luxury-hotel-in-via-martelli-ripropone-il-tema-della-citta-che-vogliamo-sara-il-turismo-di-lusso-a-salvarci/embed/#?secret=hdi0ZCBiBt" width="500" height="350" title="“SOGNI.. MA PER POCHI. La prossima inaugurazione di un nuovo Luxury hotel in via Martelli ripropone il tema della città che vogliamo: sarà il turismo di lusso a salvarci?” — www.controradio.it" data-secret="hdi0ZCBiBt" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Secondo il recente rapporto Demoskopika 2024 , il turismo di lusso in Italia ha generato una spesa turistica di oltre 9,3 miliardi di euro, con più di 13 milioni di pernottamenti nelle strutture a cinque stelle e cinque stelle lusso. la Toscana è uno dei mercati emergenti. Sarà questo a ridisegnare il futuro di Firenze e delle altre città d’arte?

I viaggiatori di alta gamma rappresentano ormai una fetta strutturale del mercato turistico, con una crescita del +11,8% rispetto all’anno precedente. Il Lazio è in cima alla classifica delle regioni più richieste, trainata da Roma, che si conferma capitale dell’ospitalità di fascia alta. Seguono Campania, con la Costiera Amalfitana e Capri per viaggi di lusso; Lombardia, grazie a Milano e ai laghi; Veneto, con Venezia e le colline del Prosecco; e Sardegna, che continua a dominare l’estate con Porto Cervo e le sue ville mozzafiato. A queste si affiancano nuove regioni emergenti: Toscana, Puglia e Sicilia stanno attirando un numero crescente di turisti alto-spendenti, grazie a un’offerta integrata di charme, natura e cultura.

Secondo Demoskopica gli hotel a 5 stelle richiedono un rapporto staff-ospite molto più alto rispetto alle categorie inferiori. Questo si traduce nella creazione di posti di lavoro stabili e specializzati nel settore dell’accoglienza, del benessere, della ristorazione e del concierge management. Il personale richiede competenze linguistiche e relazionali avanzate, permettendo l’innalzamento dei salari medi del comparto turistico della città. Inoltre gli ospiti dei luxury hotel . Le grandi catene e i marchi prestigiosi offrono inoltre corsi di formazione avanzata per i lavoratori locali.

Sempre secondo gli studi, gli ospiti dei hotel di lusso spendono di più nei negozi locali, nei ristoranti e nei musei della zona. Molte strutture di alto livello attirano inoltre visitatori anche nei periodi meno affollati dell’anno, contribuendo alla de-stagionalizzazione dei flussi. Da considerare poi il fatto che molti hotel di lusso nascono dal restauro di antichi palazzi, ville o castelli abbandonati. Infine, dicono i rapporti, la presenza di queste strutture spinge spesso a migliorare il decoro urbano e la sicurezza della zona circostante.

Tutto oro quel che luccica dunque ? lo abbiamo chiesto a DMITRIJ PALAGI, consigliere comunale Sinistra progetto Comune, e al prof. GIUSEPPE DE LUCA, docente urbanistica Unifi