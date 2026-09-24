Mortalità per overdose più alta del 54% rispetto alla media regionale, quasi 2.800 persone seguite dai servizi per le dipendenze e l’8% della popolazione adulta che fa uso continuativo di antidepressivi. È la fotografia scattata dall’Agenzia Regionale di Sanità sull’area fiorentina, dove l’emergenza droga s’intreccia a una crescita costante del disagio psichico, con oltre 31 giovani su 1000 presi in carico dai servizi territoriali.
Dati ARS Firenze: boom di overdose e uso di antidepressivi
/
RSS Feed