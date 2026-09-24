Internet Festival, dall’8 ottobre a Pisa la 16/a edizione

Torna a Pisa dall’8 all’11 ottobre la 16/a edizione di Internet festival-Forme di futuro. Per quattro giorni la città si trasformerà in un laboratorio diffuso con oltre dieci sedi e decine di ospiti internazionali, divisi in sette percorsi tematici: società, diritti ed etica; ricerca, dati e sicurezza; cultura, media e intrattenimento; pubblica amministrazione; economia, impresa e lavoro; green tech, sostenibilità e benessere, oltre ai workshop dei T-Tour per la cittadinanza.
Il direttore di Internet Festival, Claudio Giua, e Fosca Giannotti, docente di IA alla Normale di Pisa