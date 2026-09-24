Rafforzare le politiche di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un’azione congiunta, capillare e duratura sul territorio, mettendo in comune i dati dell’Inail con le informazioni sanitarie ed epidemiologiche raccolte dal Cerimp, il Centro regionale infortuni e malattie professionali: questo l’obiettivo del nuovo protocollo d’intesa siglato tra Regione Toscana e Direzione regionale dell’Inail Toscana, nel quadro della Strategia regionale 2026-2030 per contrastare infortuni e malattie professionali nei settori maggiormente esposti.
Sicurezza sul lavoro, intesa fra Regione Toscana e Inail per la prevenzione
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