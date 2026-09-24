L’intervista a Valentina Pascucci.
Sabato 26 settembre a MondoMangione (via Tolomei, 7 – Siena) ospite la Rete Semi Rurali e i partner del progetto SMAC.
Andrea Bardotti e Sara Passerini accompagneranno i partecipanti in una degustazione guidata di pasta, pane e biscotti fatti con farine da popolazioni evolutive e farine di cereali e legumi.
Dopo il pranzo, tavola rotonda sul tema della garanzia partecipata insieme a Davide Agostini e Adanella Rossi del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa.
L’evento è gratuito (pranzo incluso) con prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 settembre al 0577 226864 oppure Whatsapp 3519081539
Assaggi evolutivi a Mondomangione
L’intervista a Valentina Pascucci.