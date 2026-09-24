www.controradio.it 80 gallerie ...e un Michelangelo: al via a Firenze la Biennale dell'Antiquariato Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:36 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="rUrkWPQnBY"><a href="https://www.controradio.it/podcast/80-gallerie-e-un-michelangelo-al-via-a-firenze-la-biennale-dellantiquariato/">80 gallerie …e un Michelangelo: al via a Firenze la Biennale dell’Antiquariato</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/80-gallerie-e-un-michelangelo-al-via-a-firenze-la-biennale-dellantiquariato/embed/#?secret=rUrkWPQnBY" width="500" height="350" title="“80 gallerie …e un Michelangelo: al via a Firenze la Biennale dell’Antiquariato” — www.controradio.it" data-secret="rUrkWPQnBY" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Circa 80 gallerie d’arte e 63 esperti di fama internazionale tra restauratori, curatori e direttori di musei per la 34esima edizione della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, la più antica mostra-mercato dedicata all’arte italiana. La Biaf è in programma dal 26 settembre al 4 ottobre a Palazzo Corsini. Protagonista della mostra un’opera di Michelangelo Buonarroti conservata a Casa Buonarroti: il disegno del ‘Primo progetto per la facciata di San Lorenzo’ che al termine dell’esposizione sarà oggetto di una restauro da parte dell’Opificio delle Pietre Dure.

Tra le opere esposte dalle gallerie d’arte c’è il nucleo di disegni di grande formato di Antonio Canova e la sua ‘Maddalena penitente’, raro dipinto autografo realizzato tra il 1798 e il 1799. In fiera anche la terracotta invetriata policroma degli ultimi anni del XV secolo di Andrea della Robbia; il fondo oro ‘Madonna con bambino e angeli adoranti’ (1464) di Neri di Bicci; l’enigmatica Cleopatra di Anton Maria Vassallo con la sua cornice originale a tema di aspide. Tra le sculture il gruppo di marmo ‘La Carità’ di Lorenzo Bartolini; la scultura in gesso di Marino Marini, ‘Bozzetto per l’Arengario a Milano’ (1941). In programma durante la rassegna anche la consegna del premio Lorenzo d’Oro conferito a Julian Schnabel per la sua attività di regista cinematografico. Stasera, 24 settembre, l’anteprima della rassegna propone l’interpretazione di due arie di Puccini da parte del soprano Carolina López Moreno sul lungarno davanti Palazzo Corsini. A seguire lo spettacolo pirotecnico sull’Arno.