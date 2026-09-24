www.controradio.it Immigrazione, FI Toscana: "Il CPR? Facciamolo a Sesto F.no". PD: "è propaganda" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="lrGcS3ljtw"><a href="https://www.controradio.it/podcast/immigrazione-fi-toscana-il-cpr-facciamolo-a-sesto-f-no-pd-e-propaganda/">Immigrazione, FI Toscana: “Il CPR? Facciamolo a Sesto F.no”. PD: “è propaganda”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/immigrazione-fi-toscana-il-cpr-facciamolo-a-sesto-f-no-pd-e-propaganda/embed/#?secret=lrGcS3ljtw" width="500" height="350" title="“Immigrazione, FI Toscana: “Il CPR? Facciamolo a Sesto F.no”. PD: “è propaganda”” — www.controradio.it" data-secret="lrGcS3ljtw" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Certamente una trovata elettorale che dimostra come il tema dell’immigrazione sarà, ancora una volta dobbiamo dire, il terreno della disfida per le politiche lanciato dal centrodestra. L’ipotesi del CPR a Sesto Fiorentino lanciata da Forza Italia in Consiglio regionale della Toscana, di fatto, non può che esser letta in questo modo. E non a caso lo scontro è già aperto.

“La nostra città ha costruito nel tempo la propria identità sulla solidarietà, sull’accoglienza e sulla tutela dei diritti. Sesto Fiorentino non è e non sarà il luogo dove confinare le persone e dove spostare fisicamente problemi che la politica nazionale non è stata capace di affrontare” scrive sui propri canali social il sindaco di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi . Per la sindaca della città metropolitana Sara Funaro si tratta dei “soliti annunci dalla destra. i Cpr come sono non vanno assolutamente bene”.

Ma Forza Italia insiste chiedendo con un’interrogazione in consiglio “quanti, tra gli 80 immigrati giudicati inidonei ad andare nel Cpr nel territorio di riferimento dell’Asl Toscana Centro, hanno compiuto atti delittuosi”.

Intanto l’assessora Alessandra Nardini , PD, sottolinea come il centrodestra sui CPR sia in preda ad alla sindrome nimby, ricordando come il partito di Stella e Ferri sia “contraria al Cpr che il Governo vorrebbe realizzare nella località di Pallerone, nel Comune di Aulla”. I fine il segretario regionale del PD Emiliano Fossi parla di “ennesima uscita propagandistica della destra toscana, costruita su una lettura superficiale del territorio!”. “La sicurezza vera -dice Fossi- non si costruisce con muri e reclusione, ma con legalità, lavoro, integrazione e coesione sociale. È il modello che la Toscana ha scelto e che continueremo a difendere in ogni territorio della regione”