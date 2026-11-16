    Buttiamola in Politica! Puntata del 16 novembre 2026

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    JENSEN HUANG CEO NVIDIA
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    Buttiamola in Politica! Puntata del 16 novembre 2026
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    Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

    La Guerra non dichiarata. Cyber attacchi, minacce ibride, falsi allarme bomba e sicurezza nazionale ed europea. Uno degli obiettivi non è convincerci di bugie, ma impedirci di ragionare. E’ più vulnerabile la tecnologia o l’essere umano? (il caso del CEO di Nvidia)

    Politica è partecipazione. La domanda e le proteste  dei cittadini stanno portando ad un ritorno in piazza. Da Tanucci, alle Cure a Gavinana. E le istituzioni?