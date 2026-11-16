Buttiamola in Politica! Puntata del 16 novembre 2026

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti
La Guerra non dichiarata. Cyber attacchi, minacce ibride, falsi allarme bomba e sicurezza nazionale ed europea. Uno degli obiettivi non è convincerci di bugie, ma impedirci di ragionare. E’ più vulnerabile la tecnologia o l’essere umano? (il caso del CEO di Nvidia)
Politica è partecipazione. La domanda e le proteste dei cittadini stanno portando ad un ritorno in piazza. Da Tanucci, alle Cure a Gavinana. E le istituzioni?