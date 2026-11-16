Il documentario diretto da Romeo e Valentino Conte presentato in prima assoluta alla Festa del Cinema di Roma nella sezione dedicata alla Storia del Cinema verrà proiettato nella ‘casa’ di Monni, la sua Campi Bisenzio: la serata, organizzata dal Comune di Campi Bisenzio e dall’Accademia dei Perseveranti, è fissata per il prossimo 21 novembre alle 21,15. Partner Controradio. Silvia Groppa ha prodotto il documentario insieme a Matteo Cichero
Sandra Gesualdi direttrice del Teatrodante Carlo Monni e della Fondazione Accademia dei Perseveranti, affiancata dall’attore e regista Bruno Santini, figura legata alla scena teatrale toscana e al ricordo di Carlo Monni
“Come un grillo nell’uragano” al Teatro Dante Monni
Il documentario diretto da Romeo e Valentino Conte presentato in prima assoluta alla Festa del Cinema di Roma nella sezione dedicata alla Storia del Cinema verrà proiettato nella ‘casa’ di Monni, la sua Campi Bisenzio: la serata, organizzata dal Comune di Campi Bisenzio e dall’Accademia dei Perseveranti, è fissata per il prossimo 21 novembre alle 21,15. Partner Controradio. Silvia Groppa ha prodotto il documentario insieme a Matteo Cichero