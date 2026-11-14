    “Costruiamo Sicurezza Contrastiamo il Fascismo” . Corteo di Quartiere da piazza Tanucci

    0
    Tanucci piazza aperta
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    "Costruiamo Sicurezza Contrastiamo il Fascismo" . Corteo di Quartiere da piazza Tanucci
    Loading
    /

    Diverse centinaia di persone hanno partecipato questo pomeriggio al corteo organizzato da Tanucci  Piazza Aperta.

     

    Nell’audio le voci raccolte da Domenico Guarino