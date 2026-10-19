Ayoub Abou Rabil, morto sul lavoro. Quale sicurezza?  Sciopero e presidio oggi in via Circondaria

Ayoub Abou Rabil, morto sul lavoro. Quale sicurezza? Il nome dell’operaio trentunenne di origine marocchina morto giovedì scorso nell’area complementare al cantiere dell’AV di Firenze campeggiava stamani sullo striscione di ‘Tanucci piazza aperta’. Cittadini e cittadine, residenti del quartiere, hanno voluto essere presenti al presidio indetto dai sindacati confederali e da quelli di categoria degli edili. Decine di lavoratori e lavoratrici oggi in via Circondaria davanti ai cancelli del cantiere Foster nell’ambito dello sciopero provinciale chiedendo risposte e andando verso la costituzione come parte civile.
L’autopsia sul corpo dell’uomo è prevista per la giornata di domani.
AUDIO (Laura Scalia segreteria Cgil Toscana e Stefano Tesi Filca Cisl Firenze)