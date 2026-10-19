www.controradio.it Ayoub Abou Rabil, morto sul lavoro. Quale sicurezza? Sciopero e presidio oggi in via Circondaria Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:41 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="K2mfdjgUDN"><a href="https://www.controradio.it/podcast/ayoub-abou-rabil-morto-sul-lavoro-quale-sicurezza-sciopero-e-presidio-oggi-in-via-circondaria/">Ayoub Abou Rabil, morto sul lavoro. Quale sicurezza? Sciopero e presidio oggi in via Circondaria</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/ayoub-abou-rabil-morto-sul-lavoro-quale-sicurezza-sciopero-e-presidio-oggi-in-via-circondaria/embed/#?secret=K2mfdjgUDN" width="500" height="350" title="“Ayoub Abou Rabil, morto sul lavoro. Quale sicurezza? Sciopero e presidio oggi in via Circondaria” — www.controradio.it" data-secret="K2mfdjgUDN" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Ayoub Abou Rabil, morto sul lavoro. Quale sicurezza? Il nome dell’operaio trentunenne di origine marocchina morto giovedì scorso nell’area complementare al cantiere dell’AV di Firenze campeggiava stamani sullo striscione di ‘Tanucci piazza aperta’. Cittadini e cittadine, residenti del quartiere, hanno voluto essere presenti al presidio indetto dai sindacati confederali e da quelli di categoria degli edili. Decine di lavoratori e lavoratrici oggi in via Circondaria davanti ai cancelli del cantiere Foster nell’ambito dello sciopero provinciale chiedendo risposte e andando verso la costituzione come parte civile.

L’autopsia sul corpo dell’uomo è prevista per la giornata di domani.

AUDIO (Laura Scalia segreteria Cgil Toscana e Stefano Tesi Filca Cisl Firenze)