www.controradio.it Firenze, dal 31 ottobre la 67a ed. del Festival dei Popoli, il cinema che sceglie da che parte stare Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="IlGjuiCL9c"><a href="https://www.controradio.it/podcast/firenze-dal-31-ottobre-la-67a-ed-del-festival-dei-popoli-il-cinema-che-sceglie-da-che-parte-stare/">Firenze, dal 31 ottobre la 67a ed. del Festival dei Popoli, il cinema che sceglie da che parte stare</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/firenze-dal-31-ottobre-la-67a-ed-del-festival-dei-popoli-il-cinema-che-sceglie-da-che-parte-stare/embed/#?secret=IlGjuiCL9c" width="500" height="350" title="“Firenze, dal 31 ottobre la 67a ed. del Festival dei Popoli, il cinema che sceglie da che parte stare” — www.controradio.it" data-secret="IlGjuiCL9c" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

I diritti di chi lavora, le battaglie per la giustizia, la solidarietà, le controculture: sono solo alcuni dei temi della 67ª edizione del Festival dei Popoli, in programma a Firenze al Cinema La Compagnia, dal 31 ottobre all’8 novembre, con 86 film dedicati alle ferite e alle trasformazioni del nostro tempo. Il cinema documentario sceglie da che parte stare dando voce alle storie che interrogano il nostro presente, dalla trilogia della regista premio Oscar Barbara Kopple, dedicata alle lotte dei lavoratori, a “Luana, ragazza” di Ernesto Pagano, che racconta la tragica morte della giovane operaia tessile Luana D’Orazio. Un’edizione “ irrinunciabile”, ha dichiarato il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo di Passio.