Come ogni anno torna dal 1 dicembre il servizio di accoglienza invernale del Comune di Firenze e – novità – il Comune di Firenze lavora anche ad un’accoglienza speciale in vista della stagione estiva. D’estate, è stato spiegato, verranno “individuate strutture ad hoc che consentano una speciale accoglienza diurna nei mesi più caldi dell’anno”. Per quanto riguarda questa stagione invernale le strutture sono tre: la Foresteria Pertini, l’Ostello del Carmine (entrambi di proprietà del Comune e gestiti da Fondazione Solidarietà Caritas Ets) e la struttura dedicata all’accoglienza delle donne di via dei Vanni (messa a disposizione sempre da Fondazione Caritas).
L’assessore al Welfare Nicola Paulesu e Leonardo Dallai Direttore generale di Fondazione Solidarietà Caritas