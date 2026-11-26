Una seduta solenne del Consiglio regionale per incontrare le nuove generazioni e dare voce a uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il benessere psicologico ed emotivo dei giovani. È la scelta che caratterizza la 27esima edizione della Festa della Toscana, promossa dal Consiglio regionale e dedicata quest’anno al tema ‘La Toscana che si prende cura. Diritti, persone e comunità: focus sui giovani’.
La presidente del Consiglio Stefania Saccardi e Edoardo Zucchetti regista e curatore del progetto