www.controradio.it River to River Florence Indian Film Festival per la "50 giorni di Cinema" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:11 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="JbhvGeNES8"><a href="https://www.controradio.it/podcast/river-to-river-florence-indian-film-festival-per-la-50-giorni-di-cinema/">River to River Florence Indian Film Festival per la “50 giorni di Cinema”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/river-to-river-florence-indian-film-festival-per-la-50-giorni-di-cinema/embed/#?secret=JbhvGeNES8" width="500" height="350" title="“River to River Florence Indian Film Festival per la “50 giorni di Cinema”” — www.controradio.it" data-secret="JbhvGeNES8" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sarà la commedia agrodolce “The Great Shamsuddin Family” della acclamata regista Anusha Rizvi, ad inaugurare il 3 dicembre presso il Cinema dlela Compagnia in via Cavour a Firenze la 26esima edizione del River to River Florence Indian Film Festival, in programma fino all’8 dicembre. Il festival diretto da Selvaggia Velo come ogni anno diventerà un ponte culturale tra Italia e India, con oltre 30 opere in programma, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi. Ospiti d’onore l’attrice e modella Isabella Rossellini e l’attore Kabir Bedi Tra le novità, la sezione Ecovisioni sulle urgenze ecologiche del nostro tempo; previsto anche un talk con il giornalista Alessandro Cecchi Paone incentrato sulle sfide globali della gestione idrica.

Lo speciale curato da Domenico Guarino.