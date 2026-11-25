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La violenza di genere può assumere diverse forme prima che questa sfoci nell’evento drammatico estremo del femminicidio. Prevenirlo per noi significa innanzitutto lavorare fin dalle scuole dell’infanzia sul valore delle proprie e delle altrui emozioni, sulle proprie insicurezze e su come affrontarle, sul rispetto delle diversità, e soprattutto sulla differenza tra amore e possesso.Il 25 novembre a Firenze flash mob Cgil-Cisl-Uil “Fermiamo la pioggia dell’indifferenza” (ore 10, giardino Nelson Mandela) contro la violenza sulle donne.
Elena Aiazzi coordinatrice Donne Spi Cgil Firenze