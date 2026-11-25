www.controradio.it ‘Senza Chiedere Permesso’ apre la seduta del Consiglio regionale Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:52 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="n6gomEgjO7"><a href="https://www.controradio.it/podcast/senza-chiedere-permesso-apre-la-seduta-del-consiglio-regionale/">‘Senza Chiedere Permesso’ apre la seduta del Consiglio regionale</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/senza-chiedere-permesso-apre-la-seduta-del-consiglio-regionale/embed/#?secret=n6gomEgjO7" width="500" height="350" title="“‘Senza Chiedere Permesso’ apre la seduta del Consiglio regionale” — www.controradio.it" data-secret="n6gomEgjO7" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la seduta ordinaria del Consiglio regionale della Toscana sarà preceduta da un momento di riflessione e sensibilizzazione dedicato al tema. Alle 9.00 del 25 novembre, in aula consiliare, l’attrice Valentina Banci farà la lettura di un testo creato per l’occasione dal titolo ‘Senza chiedere permesso’.Al termine della lettura, seguiranno gli interventi di ciascun gruppo consiliare, a testimonianza di un impegno condiviso che supera le differenze politiche.

Stefania Saccardi presidente del Consiglio regionale della Toscana