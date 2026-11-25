In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la seduta ordinaria del Consiglio regionale della Toscana sarà preceduta da un momento di riflessione e sensibilizzazione dedicato al tema. Alle 9.00 del 25 novembre, in aula consiliare, l’attrice Valentina Banci farà la lettura di un testo creato per l’occasione dal titolo ‘Senza chiedere permesso’.Al termine della lettura, seguiranno gli interventi di ciascun gruppo consiliare, a testimonianza di un impegno condiviso che supera le differenze politiche.
Stefania Saccardi presidente del Consiglio regionale della Toscana