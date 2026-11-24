Lorenzini, alias Carlo Collodi, fu anche giornalista importante, maestro dell’umorismo, inventore della caricatura letteraria, intellettuale colto e internazionale – attivo in Italia e frequentatore di Parigi – e patriota risorgimentale.
Dopo gli appuntamenti internazionali che nel corso dell’autunno hanno portato il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi Giordano Bruno Guerri a toccare tre continenti nel segno della tradizione letteraria di Lorenzini, le celebrazioni si concentreranno anche a Collodi, nel borgo da cui l’autore trasse il proprio pseudonimo.
Intervista con DANIELE ROSSI, Segretario generale della fondazione Collodi,