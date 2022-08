Pistoia: riunione di FdI in circolo ARCI, è polemica

By

E’ accaduto a Vellano (PT). Arci ha disapprovato con forza la concessione dello spazio. I responsabili territoriali di Fdi: “nessuna tematica nazionale, solo problemi di natura territoriale”

“Si tratta di un fatto gravissimo perché non si possono accostare i nostri valori a un partito che non li riconosce, la nostra non è un’associazione neutra” pertanto “il circolo di Vellano è stato segnalato agli organi nazionali dell’associazione”. Lo dichiara dall’Arci provinciale a Pistoia che ipotizza pure la rescissione del vincolo.

A scatenare la polemica un incontro organizzato da Fratelli d’Italia e ospitato in una casa del popolo, a Vellano (Pistoia), paesino di montagna, scatena la polemica dentro l’Arci.

Secondo quanto riporta il Tirreno il partito di Giorgia Meloni ha scelto di svolgere l’iniziativa nel circolo, che aderisce al circuito di Arci che ha disapprovato con forza la concessione dello spazio. I responsabili territoriali di Fdi però rassicurano sottolineando che non è stata trattata “nessuna tematica nazionale, solo problemi di natura territoriale”, locale, mentre i soci della casa del popolo di Vellano col presidente Paolo Biagini ribattono ai vertici dell’Arci così:

“Se questa iniziativa è tema da porre ai vertici regionali e nazionali dell’Arci, non hanno minimamente idea di quali siano i veri problemi della gente”. Ora a rischio c’è proprio l’affiliazione del circolo di Vellano alla ‘famiglia’ Arci e se la questione andasse avanti i soci del ritrovo del piccolo paese si guarderanno intorno per aderire a un altro circuito di associazioni ricreative.