A Pistoia si formano i futuri professionisti dell’agribusiness

A Pistoia si formano i futuri professionisti per lo sviluppo e la valorizzazione del settore agricolo toscano. Dal mese di ottobre prenderà il via il percorso di Agri.Mktg.4.0 organizzato presso il polo universitario pistoiese Uniser. A promuovere e a coordinare l’intero percorso è la Fondazione Its EAT – Eccellenza Agroalimentare in Toscana che si occupa di alta formazione post-diploma e che ha organizzato un doppio Open Day per incontrare i ragazzi interessati e per illustrargli il programma.

I due anni di studio permetteranno infatti di formare tecnici superiori per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali, contribuendo a migliorare la competitività del sistema economico e produttivo italiano nel mondo. La validità di Agri.Mktg.4.0 è dimostrata dal coinvolgimento di ventinove realtà locali (imprese, scuole e associazioni di categoria) che hanno sostenuto il progetto e che contribuiranno con i loro professionisti alle 1.200 ore di lezioni in aula e, soprattutto, alle 800 ore di tirocinio.

Il percorso è orientato ad accompagnare venticinque ragazzi tra i 18 e i 29 anni all’acquisizione di competenze e conoscenze necessarie per un futuro inserimento nel mondo del lavoro in posizioni innovative di cui le aziende hanno evidenziato il bisogno.

Il primo Open Day sarà lunedì 17 settembre all’istituto “Martini” di Montecatini Terme e il secondo sarà giovedì 20 settembre al palazzo comunale di Pistoia, entrambi con inizio alle 16.00. «Il punto di forza di Agri.Mktg.4.0 è la stretta collaborazione con il mondo del lavoro – spiega Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione Its EAT. – Ci siamo prima confrontati con le aziende per capire le figure professionali di cui avevano maggior bisogno, poi insieme a loro abbiamo strutturato il piano di studi e infine le abbiamo coinvolte in modo diretto per tenere le lezioni e per ospitare i tirocini degli allievi coinvolti».

Terminato Agri.Mktg.4.0, le aziende potranno fare affidamento su tecnici specializzati nell’intero processo di commercializzazione dei beni agricoli ed agroalimentari, nei rapporti commerciali e nelle attività connesse al lancio dei prodotti eno-gastronomici.

Gli allievi riceveranno competenze legate al marketing, al management, alla gestione del web e alla comunicazione aziendale tramite social media, imparando ad analizzare le domande dei mercati emergenti e a proporre soluzioni innovative per rendere le imprese più competitive.

Il corso, frequentato con esito positivo, è inoltre equiparato al periodo di praticantato richiesto per poter sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di perito agrario. Il termine per le iscrizioni è fissato in lunedì 3 ottobre. «L’obiettivo del corso è duplice – aggiunge Parmeggiani, – fornire ai ragazzi una concreta futura opportunità lavorativa e permettere alle imprese del settore agricolo e agro-alimentare di poter fare affidamento su professionisti in grado di renderle più competitive nel panorama nazionale e internazionale».