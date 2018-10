Pistoia: investe uomo e fugge, è positivo ad alcoltest arrestato

È avvenuto ieri sera sulla strada provinciale lucchese, verso Pistoia. L’uomo dopo essersi dato alla fuga ha provocato anche un altro incidente. Positivo all’alcoltest è stato arrestato

Ha investito un 67enne mentre era intento a cambiare una gomma all’interno di un parcheggio, poi ha proseguito, senza prestare soccorso, quindi dopo alcune centinaia di metri ha tamponato un’auto, finendo la sua corsa in un fossato a lato strada. Per questo un 53enne pistoiese, con precedenti di polizia, risultato positivo all’alcoltest è stato arrestato dai carabinieri per omissione di soccorso.

Il pedone investito è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Jacopo e sottoposto a intervento chirurgico per varie fratture agli arti inferiori e ricoverato in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita. Ferita, in modo lieve, anche la conducente dell’auto che è stata dimessa con 6 giorni di prognosi.

L’incidente è avvenuto ieri sera sulla strada provinciale lucchese, fra Ponte di Serravalle e Pistoia, mentre il 53enne, già noto alle forze dell’ordine, viaggiava in direzione Pistoia a bordo di una Yaris di proprietà di un familiare. Al 53enne, accusato anche di lesioni gravi, è stata ritirata la patente ed è stato trasferito al carcere di Santa Caterina.