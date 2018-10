Escort derubava ‘amanti’ fiorentini, denunciata ad Asti

Aveva rubato carte di credito e automobili dei suoi ‘amanti’ a Firenze. Una escort di 30 anni è stata denunciata dalla polizia di Asti per furto, utilizzo indebito di carte di credito e ricettazione

Una volante della questura ha trovato a Quarto d’Asti una Mercedes e una Jeep, parcheggiate vicino a un’affittacamere, rubate a Firenze a due clienti della trentenne. Su uno dei veicoli sono stati trovati strumenti di precisione per la lavorazione del ferro del valore di oltre 15 mila. Sono in corso accertamenti per rintracciare e denunciare altri due uomini che erano in compagnia della donna. I mezzi e la merce sono stati restituiti.