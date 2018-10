Aurelia: blocco di calcare finisce in strada dopo incidente

I Vigili del Fuoco del Comando di Livorno distaccamento di Piombino sono intervenuti sulla Variante Aurelia al km 246 (tra le uscite di San Vincenzo Sud e Venturina) a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante trasportante blocchi di calcare ed un autocarro adibito a manutenzione stradale.Nell’incidente il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco perdendo il carico.

Interrotto il traffico sulla carreggiata sud della Variante Aurelia tra San Vincenzo (Livorno) e Venturina, per un incidente stradale tra un tir con a bordo blocchi di calcare che ha tamponato un autocarro per la manutenzione stradale ribaltandosi poi su un fianco e perdendo il carico in carreggiata. Nell’impatto è rimasto ferito l’autista del tir che è stato soccorso dai volontari del 118 ed è stato poi trasferito in ospedale in codice giallo.

L’incidente, al km 246, è accaduto verso le 9 e sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Piombino che è in attesa di una autogru della ditta del mezzo incidentato per la rimozione dell’ingombro stradale. Le cause dell’incidente sono tuttora al vaglio della polizia stradale che dopo aver interrotto la circolazione ha istituito l’uscita obbligatoria a San Vincenzo Sud sulla vecchia Aurelia e il rientro sulla Variante all’altezza di Venturina.