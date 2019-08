Pisa: spruzzano spray peperoncino, denunciati 2 minorenni

Lo hanno spruzzato in un fast-food nei pressi di Piazza dei Miracoli per poi ripetere nuovamente il gesto direttamente dal prato che ospita la Torre Pendente. Due ragazzi tra i 13 e 14 anni sono per questo stati denunciati dalla Guardia di Finanza. Nella bravata è finita couinvolta anche una neonata che ha accusato malessere per lo spray orticante.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi ma la notizia è stata diffusa oggi dalle Fiamme gialle. L’utilizzo dello spray, è spiegato in una nota, “ha provocando irritazioni e lacrimazione ai clienti che, presi dal panico, sono usciti di corsa dal locale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, a differenza di analoghi episodi recentemente accaduti”.

La bravata è proseguita poi sul prato di piazza dei Miracoli e, questa volta, a pagarne le conseguenze è stata una bambina di nove mesi. A quel punto, una pattuglia della Guardia di Finanza, in servizio nella zona, è intervenuta, riuscendo a bloccare gli autori denunciandoli alla procura per i Minorenni di Firenze.

“Le indagini – hanno concluso le fiamme gialle – sono tuttora in corsa e permetteranno di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sulle lesioni personali provocate, sull’utilizzo improprio dello spray urticante, sul procurato allarme e sul getto di cose pericolose. Nell’immediatezza, la procura minorile ha disposto perquisizioni e interrogatori nei confronti degli autori per individuare le rispettive responsabilità”.