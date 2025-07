Pisa: precipita da spallette dell’Arno, grave 32enne

PISA – Un giovane di 32 anni è precipitato la notte scorsa dalle spallette sull’Arno.

L’uomo, un cittadino brasiliano, soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118 è ricoverato in ospedale con prognosi di guarigione di un mese. Sul posto è intervenuta anche una Volante della polizia.

L’uomo, da primi accertamenti, sarebbe caduto per cause accidentali mentre si trovava in compagnia di una connazionale. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti era ubriaco.

Nel centro di Pisa è vietato da anni sedersi e stare in piedi sulle spallette. Il divieto, pur se ampiamente disatteso, è segnalato da numerosi cartelli in italiano e in inglese che mettono in guardia dal rischio di caduta.