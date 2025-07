Torna ad agosto la Domenica Metropolitana: musei civici e Palazzo Medici Riccardi gratis per i residenti

Per le famiglie con bambini a Palazzo Vecchio è in programma la Per fare una città ci vuole un fiore, per scoprire la storia del famoso simbolo fiorentino; sarà inoltre possibile partecipare alla visita animata Vita di corte. Al Museo Novecento sarà proposta la novità Custodi del verde, legata alla nuova mostra in corso Halley Mellin. Siamo natura e al Giardino delle Leopoldine all’interno del chiostro del museo. Al Museo Bardini , infine, una visita animata per conoscere il tesoro del principe degli antiquari e il suo Mondo tutto blu.

Per i giovani e adulti sono in programma le visite ai Percorsi Segreti di Palazzo Vecchio , nonché visite guidate ai musei di Palazzo Medici Riccardi , Museo Novecento , Complesso di Santa Maria Novella , Cappella Brancacci , Memoriale delle deportazioni , Forte di Belvedere e Museo Stefano Bardini , del quale quest’anno si festeggia il centenario dall’apertura avvenuta il 3 maggio del 1925.

A Palazzo Medici Riccardi sarà inoltre eccezionalmente possibile visitare alcuni ambienti della Prefettura, normalmente non aperti al pubblico, in cui sono custodite opere pregiate, fra cui Il matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Sempre a Palazzo Medici Riccardi sarà proposta una interessante novità, una visita guidata alla sezione degli scavi archeologici e al prezioso Museo dei Marmi che è stato recentemente riallestito .

Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso, a cui saranno correlate visite speciali. Al Museo Novecento sono attualmente visitabili tre grandi mostre: la monografica Un passo avanti tanti indietro dedicata a Marion Baruch, Siamo Natura dell’artista e attivista Haley Mellin, e La Città delle donne di Lorenzo Bonechi. Sempre al Museo Novecento, i visitatori potranno accedere al Giardino delle Leopoldine nel chiostro, uno spazio pensato per la sosta e la creatività, dove è possibile disegnare dal vivo richiedendo il materiale in biglietteria o sfogliare uno dei volumi disponibili nella nuova “Libreria Verde” del Museo.

A Palazzo Medici Riccardi infine sarà possibile visitare la mostra Giovan Battista Foggini. Architetto e scultore granducale, in occasione dei trecento anni dalla morte dell’artista, nonché la mostra fotografica La Firenze di Foggini. Sguardi di Paolo Bacherini, sviluppata in collaborazione con il Kunsthistorisches Institut in Florenz.

È inoltre riaperto il Forte Belvedere, dove è stato allestito Firenze Forma Continua Lab, dedicato all’evoluzione urbana della città nella forma di un’installazione-laboratorio, in cui l’apporto del pubblico è centrale: qui sono previste un’attività per famiglie con bambini alle 17 e una visita partecipata per giovani e adulti alle ore 18.30, dal titolo L’arte del vedere.

Da giugno a settembre sono inoltre attive le visite guidate alle torri e porte cittadine: domenica sarà quindi possibile visitare Porta San Niccolò dalle 17 alle 20, visite ogni mezz’ora (sospese in caso di pioggia).

Prenotazioni: Da lunedì 28 luglio 2025 a sabato 2 agosto 2025 h 9.30-13.00 e h 14.00-17.00

(attenzione: il servizio non è attivo la domenica mattina).

Prenotazioni per i Musei Civici Fiorentini: 055-0541450 e [email protected]