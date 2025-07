Incidente in autostrada A12 stamani all’altezza di Torre del Lago (Lucca), al confine con la provincia di Pisa.

Un’autocisterna che trasporta benzina, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata e il mezzo pesante è rimasto in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Pisa e una squadra da Viareggio, personale del 118 e le forze dell’ordine. Nel tratto si stanno verificando rallentamenti ma il traffico non è stato interrotto.