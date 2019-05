Pisa: muore travolto da treno a passaggio a livello

E accaduto a Ripafratta (Pisa) sulla linea Pisa-Lucca. L’uomo, in bicicletta, avrebbe oltrepassato la barriera e poi è caduto a terra venendo travolto dal convoglio

Un uomo è stato investito da un treno regionale nel pomeriggio nei pressi del passaggio a livello di Ripafratta (Pisa) sulla linea Pisa-Lucca. Secondo alcuni testimoni l’uomo, in bicicletta, avrebbe oltrepassato la barriera e poi è caduto a terra venendo travolto dal convoglio che procedeva a velocità moderata perché in prossimità di una stazione. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica dei fatti. Non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario ma sono stati avviati accertamenti.

Il traffico sulla linea ferroviaria Pisa-Lucca è sospeso e Rfi ha immediatamente attività corse sostitutive in bus tra Lucca e San Giuliano Terme. L’episodio è avvenuto poco dopo le 16. La procura di Pisa ha aperto un’inchiesta.