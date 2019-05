Maggio: richiesti fino a 12mila euro a lavoratori per stipendi ricevuti tra 2013 e 2014

Secondo il ministero sarebbero cifre non dovute. Coinvolte decine di lavoratori tra orchestrali e tecnici. Domani assemblea della Fials

Tra il 2013 e il 2014 avrebbero percepito in busta paga somme che non gli spettavano perché legate ai risultati di esercizio, per questo decine di lavoratori del maggio musicale fiorentino (tra di loro anche persone licenziate nel frattempo, o in pensione) si sono visti recapitare la richiesta di rimborsi per migliaia di euro. “una situazione surreale che scarica sulle spalle dei lavoratori colpe che non sono certo loro, anche perché le somme erano erogate come integrativo salariale” dice l’avvocato Danilo Conte che sta seguendo la vertenza