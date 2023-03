Pisa celebra il suo Capodanno storico il 25 marzo, per entrare nel 2024

Pisa scenderà nelle strade per festeggiare il suo Capodanno tradizionale il 25 marzo, il momento più importante sarà la cerimonia del sole in Duomo a mezzogiorno.

Come ogni anno il 25 marzo Pisa si prepara ad entrare nel 2024. Celebrerà infatti il suo Capodanno in stile pisano e dunque, proprio come secondo la tradizione, Pisa anticiperà di nove mesi il resto del mondo per l’ingresso del nuovo anno.

Il momento clou sarà in Duomo a mezzogiorno con la cerimonia del raggio di sole. Questa cerimonia del sole segna il passaggio al nuovo anno, di questa troviamo delle testimonianze anche in dei documenti del X secolo. Questi documenti spiegano come la città facesse coincidere l’inizio dell’anno nuovo con l’Annunciazione a Maria Vergine dell’Incarnazione di Gesù Cristo.

Il 25 marzo da Piazza XX Settembre, sotto il municipio, partirà alle ore 11:30 il corteo storico della rappresentanza pisana che arriverà fino alla Cattedrale dopo avere attraversato tra le strade più importanti del centro storico.

Inoltre, nei giorni 24, 25 e 26 marzo i palazzi comunali e il Ponte di Mezzo saranno addobbati con i vessilli storici della città. La sera del 25 marzo, alle 21:30, in piazza dei Cavalieri ci sarà il Piccolo Nuovo Teatro che presenta “Zoè”, spettacolo con trampoli, musica ed effetti pirotecnici.