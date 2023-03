Secondo treno Blues arriva sulle linee del Mugello e del Senese

Il secondo treno blues è entrato in servizio sulle linee del Mugello e del Senese, il treno è a tripla alimentazione: elettrica, diesel e batteria.

Oggi è entrato in servizio sui binari della Regione Toscana il secondo treno Blues. Il treno è un ibrido di Trenitalia a tripla alimentazione: elettrica, diesel e batteria. Il primo viaggio della giornata è avvenuto questa mattina alle ore 6:59 da Borgo San Lorenzo per Firenze Campo di Marte.

Anche questo nuovo treno effettuerà il servizio sulle linee del Mugello e del Senese. Continua quindi il rinnovo di tutta la flotta regionale in Toscana da parte della compagnia Trenitalia.

Sono ben 44 i nuovi treni ibridi previsti dal contratto siglato per la Toscana, a cui si aggiungeranno 29 Rock e 19 Pop. Il Blues è stato progettato e costruito da Hitachi Rail, in Toscana, viaggerà sulle linee non elettrificate del Senese e Mugello. Questo sarà possibile grazie al motore diesel che può essere sostituito dalle batterie per entrare nei centri abitati. Il treno potrà inoltre salire su linee elettrificate usando il pantografo.

La tecnologia ibrida utilizzata è di ultima generazione, questo si traduce in migliori prestazioni, riduzione del consumi di carburante e forte riduzione in termine di emissioni di CO2 (anidride carbonica), rispetto agli attuali convogli diesel.

All’interno del treno vi saranno diversi servizi a disposizione, quale la climatizzazione, con un’ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati dal treno.