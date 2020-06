Pisa: bonus 200 euro mese ad anziani disabili

Da venerdì prossimo si può cominciare a presentare le domande per accedere al ‘Bonus anziani 2020’, misura di sostegno decisa dall’Amministrazione comunale pisana, che ha previsto un finanziamento ad hoc di 420mila euro, e gestita dalla Società della salute

Un bonus di 200 euro al mese per gli ultra65enni invalidi al 100% o portatori di handicap residenti nel Comune di Pisa. Da venerdì prossimo si può cominciare a presentare le domande per accedere al ‘Bonus anziani 2020′, misura di sostegno decisa dall’Amministrazione comunale pisana, che ha previsto un finanziamento ad hoc di 420mila euro, e gestita dalla Società della salute.

“Già prima dell’emergenza Covid-19 – spiega il presidente della Sds e assessore al welfare Gianna Gambaccini – avevamo sollecitato la Regione a prevedere interventi più sostanziosi di sostegno alla domiciliarità per aiutare le famiglie che accudiscono un anziano non autosufficiente, una necessità che è diventata ineludibile con la pandemia, e così abbiamo deciso di dare l’esempio e venire incontro al bisogno di tante famiglie, dedicando a questa misura oltre la metà dei 744mila euro che, come Amministrazione comunale, destiniamo ogni anno alla Sds per l’assistenza domiciliare”. “I 324mila restanti, invece – spiega ancora -, saranno destinati a finanziare il servizio di assistenza domiciliare integrata diretta sempre per i cittadini pisani che ne hanno bisogno. Ora invitiamo gli altri comuni della zona a fare altrettanto”. Potranno accedere al bonus,aggiunge la direttrice della Sds, Sabina Ghilli, “gli over 65 invalidi al 100% o portatori di handicap ai sensi della legge 104 residenti a Pisa da almeno cinque anni con Isee ordinario in corso di validità pari o inferiore a 30mila euro”. L’erogazione sarà effettuata in soluzioni mensili di 200 euro per un massimo di 12 rate.