Firenze: domani parte progetto attività bambini all’aperto

Parte da domani a Firenze il progetto educativo del Comune di Firenze ‘Pollicino Verde 2020’ con un pacchetto di proposte di attività di gruppo per bambini fino a 6 anni organizzate all’aperto in otto parchi, in tutta la città. Il progetto segue la sperimentazione fatta con ‘Pollicino.Zero’ che, come dichiarato l’assessore all’educazione Sara Funaro, ha avuto “in termini di partecipazione e soddisfazione dei genitori e dei bambini risultati ottimi.

Questo ci ha dato grande entusiasmo per organizzare anche ‘Pollicino Verde’, che dal progetto originario previsto all’interno dei giardini dei nidi è stato ampliato e spostato nei parchi pubblici, più facilmente accessibili e raggiungibili da tutti”.

Le attività di ‘Pollicino Verde’ dureranno fino al 15 luglio: dalle 9.30 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì) il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune sarà presente per organizzare attività fra cui facilitare la conoscenza dei parchi accompagnando in sicurezza bambine bambini e famiglie alla scoperta di quello che la natura può offrire.