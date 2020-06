Edicola piazza Signoria: “La gente è aumentata ma i conti non tornano” 00:00 / 00:03:11 1X

Lo avevamo intervistato il 24 aprile scorso in una piazza della Signoria deserta, in cui aveva riaperto l’edicola giusto per prendere una boccata d’aria, ci aveva detto. Parliamo del signor Raffaele Sorbi, proprietario dell’edicola nel cuore di Firenze che è di famiglia dal 1937.

Ad oltre 40 giorni di distanza ed in piena fase 2 cosa è cambiato?

Chiara Brilli è tornata a chiederglielo