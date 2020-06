Coronavirus Toscana: lieve o asintomatico 90% nuovi casi

E’ asintomatico o pauci sintomatico quasi il 90% dei nuovi casi di Coronavirus, 47 in tutto, diagnosticati in Toscana nell’ultima settimana. E’ quanto rilevato dall’Agenzia regionale di sanità.

“Il dato della minor gravità dei casi (e non del virus) che i servizi territoriali e ospedalieri toscani stanno incontrando – precisa Ars in una nota – lo si desume anche dalla percentuale di utilizzo delle terapie intensive sui casi totali (compresi i deceduti e i guariti). In Toscana e in Italia la quota dei più gravi (identificati dai ricoveri in terapia intensiva sui casi totali) continua a scendere e ad oggi si assesta allo 0,2%”. “Se non consideriamo il dato del 25 maggio – rilevano ancora gli esperti dell’Ars – in Toscana sono 58 i giorni in cui il numero dei ricoverati per Covid-19 nei reparti dedicati scende, e sono ormai poco più di 25 le persone adesso ricoverate in terapia intensiva (erano circa 300 all’inizio di aprile)”. Sempre l’Ars definisce “favorevole” l’andamento dell’epidemia in Toscana. “I dati in effetti sono favorevoli per quasi tutte le regioni – si precisa -, anche secondo il sistema di monitoraggio voluto dal Ministero della salute e implementato da Istat”. La curva italiana delle nuove diagnosi è però “ancora pesantemente condizionata dalla curva epidemica della Lombardia”, e questo “richiede una certa attenzione”. Tornando alla situazione della Toscana, nella regione è attualmente guarito oltre l’80% di chi ha contratto il virus. Al 2 giugno sono 1.053 invece le persone la cui causa di morte è direttamente attribuibile al Covid-19.