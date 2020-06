Unifi: lezioni in presenza secondo le regole del distanziamento.Tasse invariate.

Il rettore Luigi Dei ha illustrato oggi nel corso di un incontro con la stampa alcune novità per il 2020-2021, a cominciare dalle modalità di svolgimento della didattica.

L’Ateneo si sta organizzando per adottare un modello articolato di erogazione della didattica, in considerazione della situazione sanitaria. Le lezioni saranno svolte in aula secondo l’orario previsto dal calendario didattico e con la presenza di un numero di studenti stabilito in relazione alla capienza e alle regole di distanziamento fisico che saranno vigenti in autunno. Ma in contemporanea i corsi saranno fruibili anche in videoconferenza per tutti gli studenti frequentanti e successivamente la loro registrazione sarà resa disponibile su una piattaforma online.

“Vogliamo riportare le studentesse e gli studenti in aula – ha affermato il rettore – l’Università è presenza, è scambio e dialogo. Stiamo lavorando per ripartire: abbiamo ricalcolato la capienza delle aule, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, e stiamo pensando a turnazioni per assicurare il diritto a frequentare dal vivo. Garantiremo però online le lezioni e il materiale didattico per coloro che per tanti motivi, di salute o anche economici, potrebbero avere difficoltà a tornare in aula”.

Le tasse universitarie non aumenteranno: “Abbiamo una tassazione media tra le più basse in Italia, fortemente progressiva, a protezione dei redditi più bassi – ha spiegato ancora Luigi Dei – e non è intenzione dell’Ateneo, in un momento così difficile, gravare ulteriormente sulla situazione economica delle famiglie. E stiamo aspettando il decreto del MUR che dovrebbe innalzare la fascia di esenzione, la cosiddetta no tax area”.

A giugno e a luglio gli esami e le tesi continueranno a svolgersi a distanza; l’Ateneo ha promosso un questionario fra gli studenti per conoscere eventuali problematiche di connessione o carenze di strumenti informatici e per organizzare soluzioni alternative.

L’offerta formativa dell’Università di Firenze per l’anno accademico 2020-2021 conterà 58 corsi triennali, 9 corsi magistrali a ciclo unico, 71 corsi magistrali. Sono 29 i percorsi internazionali che rilasciano doppio titolo o titolo congiunto. Durante gli ultimi tre mesi – per l’emergenza sanitaria in atto – le attività di orientamento si sono svolte a distanza: hanno partecipato circa 3.300 studenti. Domani giovedì 4 e venerdì 5 giugno dalle 14 alle 17.30, si potrà avere un assaggio delle future lezioni universitarie nell’iniziativa online “Un giorno all’Università”. Un docente per ogni Scuola terrà un intervento in diretta streaming – visibile dal sito Unifi www.unifi.it , dal canale YouTube e da Facebook.