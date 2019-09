Pisa: 700 in corteo contro concimi maleodoranti

Circa 700 persone hanno partecipato stamani alla manifestazione promossa dai residenti di San Piero a Grado, a Pisa, per chiedere alle istituzioni una soluzione definitiva al problema dei miasmi che da un mese avvolgono i centri abitati di San Piero a Grado, Castagnolo e La Vettola.

In corteo anche molti alunni delle scuole elementari e medie della zona accompagnati dai loro genitori.L’ordinanza del sindaco di Pisa ha imposto all’azienda agricola lo stop allo sversamento di “gesso di defecazione” all’interno della macchia di Castagnolo, ma i cattivi odori restano. “Chi ha creato il problema deve risolverlo – ha sottolineato il presidente del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Giovanni Maffei Cardellini – e noi abbiamo già fatto ciò che era in nostro potere, presentando una denuncia alle autorità competenti. Ora attendiamo i risultati delle analisi dell’Arpat per prendere ulteriori provvedimenti”.

Al corteo ha partecipato anche il vicepresidente del Parco, Maurizio Bandecchi: “Servono pratiche agricole che migliorino la qualità dei suoli e dei prodotti, perché è in gioco la salute degli abitanti e di chi consuma i prodotti che vengono coltivati”. Durante la marcia tutti i manifestanti hanno indossato una mascherina e Bernardo Lelli, portavoce della protesta, ha concluso: “Abbiamo interpellato la politica a tutti i livelli. Speriamo che il messaggio arrivi perché non sappiamo più come fare”.