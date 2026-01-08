Controradio Streaming
ToscanaCronaca
ToscanaCronaca

Piromane seriale nel cuore di Firenze: incendiati sei dehors tra via de’ Benci e via dei Neri

By Raffaele Palumbo
minimarket

Colpiti Sgrano, Soul Kitchen, Moyo, Los Chicos, Auditore e Osteria dei Leoni. Danni ingenti, indaga la municipale sulle telecamere.

Un vero e proprio assalto piromane ha devastato la notte tra 7 e 8 gennaio 2026 nel centro storico di Firenze: sei locali tra via de’ Benci, piazza del Grano e via de’ Neri si sono svegliati con i dehors in fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 4.30, con roghi dolosi che hanno distrutto ombrelloni, pedane e arredi estivi dei pubblici esercizi, senza coinvolgere auto o passanti.​ Tra i colpiti il ristorante Sgrano, dove la proprietaria lamenta «danni ingenti» e ombrelloni nuovi: «Sembra un pazzo da solo, spalle alla telecamera; rischiamo di perdere il lavoro natalizio». Stesso sconcerto al Soul Kitchen («ombrelloni sostituiti due anni fa»), Braceria Auditore (tre ombrelloni carbonizzati), Moyo, Los Chicos Tex Mex e Osteria dei Leoni (danni parziali). La polizia municipale indaga visionando video di sorveglianza privati, biglietti già affissi dai Vigili del Fuoco intervenuti nottetempo. Non si esclude un unico autore seriale, forse legato a risentimento anti-turismo o vandalismo isolato. I titolari contattano assicurazioni, ma la pedonalizzazione forzata dei dehors complica la ripartenza post-feste. La municipale monitora la zona per prevenire repliche.

