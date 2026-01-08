Neve notturna a Siena: scuole chiuse, gelo in tutta la Toscana

La Toscana è sotto la morsa del freddo polare: nella notte ha nevicato a Siena, imbiancando la città e spingendo il sindaco a chiudere tutte le scuole per oggi.

Il Sindaco di Siena ha deciso di chiudere tutte le scuole per la giornata di oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Lo ha fatto a seguito della nevicata della scorsa notte che ha imbiancato la città. Nel frattempo, la Sala operativa della Protezione Civile ha prorogato l’allerta gialla per ghiaccio fino alle 12, con temperature minime in ulteriore calo (fino a -5°C a Firenze, -10°C in Garfagnana) e gelate diffuse a tutte le quote.​ Il presidente della Regione Eugenio Giani ha invitato i cittadini a «usare l’automobile soltanto se necessario», mentre l’esperto Lamma Bernardo Gozzini prevede massime odierne tra 6-7°C e un peggioramento venerdì con pioggia e rialzo termico. Sabato possibile neve a quote medie (Mugello, Appennino aretino >600m), ma non in pianura.​ A Firenze grande attenzione per i senzatetto: la sindaca Sara Funaro ha monitorato strade e strutture d’accoglienza (posti disponibili), invitando segnalazioni. Protezione Civile al lavoro con 12 squadre attive; Publiacqua avverte su contatori da isolare contro il gelo, specie seconde case. Nessun incidente grave segnalato finora.