Muoversi meglio dipende anche da te: il vademecum della Città Metropolitana di Firenze in caso di neve e ghiaccio

Dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali per tutti i veicoli La neve caduta il giorno dell’Epifania ha in qualche caso prodotto code e problemi sulle strade provinciali e regionali e sulla FiPiLi. Muoversi meglio dipende anche dagli automobilisti che devono fare la loro parte, rispettando obblighi di legge, regolamenti comunali e direttive di Protezione civile e Viabilità in occasione di nevicate e gelate, per evitare di procurare intralcio o pericolo per la circolazione.

Si ricorda che, dal 15 novembre al 15 aprile, è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali per tutti i veicoli che si muovono sulla rete stradale.

Obbligatorio, se non si montano pneumatici adatti alla neve, è viaggiare con le catene nel bagagliaio dell’automobile. È anche importante saperle montare sulla propria auto: niente vieta di fare una prova! Consigliamo il video di Florence Tv, sempre attuale, su come montare le catene da neve: https://www.youtube.com/watch? v=Nk79b2fgaZw

Quando la viabilità è resa difficoltosa dalla neve e dal ghiaccio, la collaborazione dei cittadini è quindi di fondamentale importanza: adottare comportamenti corretti permette a tutti di ridurre i disagi e i rischi negli spostamenti oltre a mettere nelle condizioni di garantire un servizio migliore da parte dei servizi allertati a tutti i livelli per l’emergenza neve.

Si consiglia di usare l’auto solo se indispensabile, di guidare con prudenza, di moderare la velocità, di evitare le frenate brusche e di mantenere una distanza di sicurezza maggiore del solito dal veicolo che precede.

Prestare anche massima attenzione alla possibile caduta di cumuli di neve e rami dagli alberi lungo le carreggiate causata dal sovraccarico e dal parziale disgelo e ai rami protesi sulla strada.

Per quanto riguarda lo spargimento di sale sulle strade, per essere efficace richiede precise condizioni di temperatura e grado di umidità dell’aria, indicazioni a cui si attiene il personale addetto della Metrocittà. Si suggerisce ai cittadini privati, in via preventiva, di procurarsi del sale, e anche delle pale, perché compete ai proprietari di case e di negozi provvedere allo sgombero di accessi e marciapiedi prospicienti le proprietà, in modo che siano permanentemente liberi ed agibili.

Buona regola è anche liberare dalla neve eventuali caditoie o tombini, per agevolare il deflusso delle acque di fusione, oltre a balconi e davanzali affacciati sulla pubblica via, che devono essere sgomberati in modo da non danneggiare i passanti.

In conclusione, l’attività di prevenzione comprende la diffusione della cultura di protezione civile che rafforza il ruolo attivo dei cittadini al fine di concorrere allo svolgimento delle attività strategiche del Sistema di Protezione Civile a tutti i livelli territoriali. Si consiglia di tenersi sempre aggiornati sulle allerte meteo diramate dalle Sale di protezione civile e dalla Regione Toscana, disponibili online alla pagina:

https://www.regione.toscana.it /allerta-meteo-rischio-neve

Città Metropolitana di Firenze

http://met.cittametropolitana. fi.it/news.aspx?n=396437