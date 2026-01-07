Firenze, riapre la scuola Don Milani

L’intervento, concluso come da previsione, ha interessato l’intero complesso che ospita la secondaria di primo grado Don Milani e la paritaria Margherita Fasolo, nido e scuola dell’infanzia, per un costo complessivo di 12,5 milioni di euro.

Le alunne e gli alunni della scuola Don Milani di via Cambray Digny a Firenze hanno varcato oggi per la prima volta il portone del plesso completamente riqualificato nel Quartiere 2.

Il progetto ha previsto la demolizione fino alle strutture al grezzo, poi rinforzate e integrate, seguita da una riqualificazione strutturale, sismica, igienico-sanitaria e impiantistica. L’edificio è stato efficientato fino a raggiungere la classe Nzeb (edificio a energia quasi zero). Il plesso dispone ora di 3.786 metri quadrati complessivi, di cui 2.915 per la Don Milani e 871 per la Margherita Fasolo. Tra le dotazioni, infissi in Pvc con vetrocamera basso emissivi, cappotto, copertura ventilata, pannelli radianti, solare termico e fotovoltaico. Durante i lavori le attività didattiche sono proseguite in una sede provvisoria allestita all’Istituto dei Ciechi di via Nicolodi.

“Ritorna alla città e al quartiere una scuola sulla quale abbiamo investito tantissimo”, ha commentato la sindaca di Firenze Sara Funaro, secondo cui “investire sulle scuole significa investire sul futuro di Firenze”. Per l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese “oggi celebriamo non solo un intervento di riqualificazione urbana, ma un vero e proprio segno di valore educativo e civico per tutta la comunità”. Nell’occasione è stato presentato anche il murale di Egeon con il motto ‘I care’ di Don Lorenzo Milani, con una distesa di papaveri rossi che “sottolinea anche l’amore di Don Milani per la democrazia e la volontà di formare cittadini consapevoli”, ha spiegato l’assessora alle Politiche giovanili Letizia Perini